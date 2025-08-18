Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп пошутил, что попробует отменить выборы, как Зеленский

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что может через 3,5 года попробовать, как он, отменить президентские выборы из-за военного конфликта, сообщает ТАСС.

"Вы говорите, что во время войны выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться", - сказал Трамп под смех присутствующих. 

