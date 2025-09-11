Трамп потребовал от Нетаньяху остановить обстрелы Катара

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82e73626-9d02-42a2-be44-f6c6f415559c/conversions/e394d5d4-3ae6-4ebc-bcb0-73ca730bd2bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82e73626-9d02-42a2-be44-f6c6f415559c/conversions/e394d5d4-3ae6-4ebc-bcb0-73ca730bd2bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82e73626-9d02-42a2-be44-f6c6f415559c/conversions/e394d5d4-3ae6-4ebc-bcb0-73ca730bd2bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82e73626-9d02-42a2-be44-f6c6f415559c/conversions/e394d5d4-3ae6-4ebc-bcb0-73ca730bd2bc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить удары по территории Катара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

При этом портал отмечает, что операция израильского руководства предварительно не была согласована ни с президентом Трампом, ни с его ближайшими советниками.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что 9 сентября американский лидер провел два телефонных разговора с Нетаньяху, в ходе которых обсудил удары по Дохе и выразил свое недовольство действиями еврейских властей. Трамп также был возмущен тем, что узнал об атаках не от Израиля, а от американских военных.

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по верхушке руководства движения ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердили, что ответственность за атаку несет Израиль.