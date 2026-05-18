Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот не примет условия

Глава Белого дома пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот не примет условия. Он ждет ответного шага от Тегерана. Ультиматум американского президента прозвучал на фоне резкой эскалации риторики.

Накануне Трамп провел экстренное совещание с ключевыми членами команды по национальной безопасности, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Во вторник, 19 мая, в Белом доме запланирована новая встреча в Ситуационной комнате для обсуждения вариантов военных действий. По данным CNN, Пентагон уже подготовил свежий список целей. Если Трамп даст добро, удары нанесут по ключевым объектам иранской энергетики и жизненно важной инфраструктуры.

В ответ Тегеран заявляет: любой новый удар вызовет "беспрецедентное и агрессивное возмездие".