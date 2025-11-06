3.68 BYN
Трамп приказал Пентагону начать ядерные испытания, чтобы не отставать от России и Китая
Автор:Редакция news.by
Трамп сообщил, что отдал приказ Пентагону немедленно начать ядерные испытания, чтобы не отставать от России и Китая. По его словам, сегодня США обладают мощнейшим ядерным арсеналом, но в течение пяти лет их может догнать Китай, который находится на третьем месте - после Москвы.
К слову, Россия не собирается нарушать договор о ядерных испытаниях первой. Но, как отметил Владимир Путин, если мораторий нарушат другие участники, то Москва вынуждена будет поступить соответствующим образом и предпринять адекватные ответные меры.
Фото ТАСС