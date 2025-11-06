Трамп приказал Пентагону начать ядерные испытания, чтобы не отставать от России и Китая

Трамп сообщил, что отдал приказ Пентагону немедленно начать ядерные испытания, чтобы не отставать от России и Китая. По его словам, сегодня США обладают мощнейшим ядерным арсеналом, но в течение пяти лет их может догнать Китай, который находится на третьем месте - после Москвы.