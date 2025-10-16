Трамп рассчитывает поговорить по телефону с Путиным 16 октября - Axios

Президент США Дональд Трамп 16 октября рассчитывает провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источник сообщил американский портал Axios.

По словам источника, Трамп намерен обсудить конфликт в Украине.

17 октября Трамп планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk.

Президент США 12 октября заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву этих ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ. 6 октября американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.