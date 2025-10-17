Трамп уверен, что США будут ладить с Китаем

Соединенные Штаты будут ладить с Китаем, но американской администрации нужно заключить с китайскими властями честную торговую сделку в сфере торговли. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business, пишет ТАСС.

"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем. Я отлично с ним (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС) лажу. Он очень сильный лидер, удивительный человек. <...> Его жизнь - это удивительная история. Это история для замечательного фильма. Я думаю, что мы поладим с Китаем, но мы должны заключить честную сделку. Она должна быть справедливой", - сказал глава государства. Он в очередной раз обвинил Пекин в том, что тот якобы обманывает Вашингтон. Трамп полагает, что 37-й президент Ричард Никсон "позволил этому случиться".

Американский лидер подтвердил, что примет участие в двусторонней встрече с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея в конце октября - начале ноября. "Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] и другими людьми. <...> У нас запланированы отдельные встречи", - подчеркнул президент.