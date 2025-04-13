Для Украины уготовлена только удавка, которую все больше затягивает Трамп. Гарантии безопасности исчезли из проекта сделки по редкоземам. Новая версия документа, который Вашингтон предлагает Киеву, оказалась без упоминаний о гарантиях безопасности для украинской стороны, сообщает газета New York Times. При этом, как утверждает издание, в проекте вновь появилось адресованное Украине требование вернуть "прошлую помощь", оказанную ей США. А это гигантские суммы. Пункты в документе еще куда более жесткие, чем были прежде. В самой Украине говорят, что Зеленский не подписывает документ с Трампом не потому, что это невыгодно, а потому, что такое соглашение он уже подписал с британцами.

Дважды один и тот же товар продать невозможно. Однако Трамп запустил процесс открытого раздела Украины. Кто и что от нее хочет за военные ресурсы, наемников и оружие? Польша, например, положила глаз на одесский порт и полмиллиона гектаров земли. Распил Украины и европейские притязания поперек Трампа.

Трамп запустил механизм раздела Украины. Не территориальной, но все, что есть или осталось, уже требуют отдать за долги (миллиарды долларов) - недрами, черноземом или оставшейся торговой инфраструктурой. Так называемая помощь - не благотворительность. За финансы, оружие, наемников, за все военные ресурсы, которые есть у Украины, кроме насильно мобилизованных граждан, нужно чем-то заплатить. Трамп заставил говорить открыто и других. Не только у крупных игроков есть притязания на украинские богатства, но и у мелких.

В новой редакции того самого соглашения по редкоземельным металлам Киев обязан возместить американские убытки объемом более 120 млрд долларов. США должны получить полномочия управлять инвестиционным фондом, который направлен на восстановление Украины, из доходов от лицензионных платежей и ренты за использование природных ресурсов. Более того, как судачат СМИ, в этом новом соглашении появился и участок трубопровода Газпрома, который идет в Европу. США и над ним требует передать контроль. Уже только этим документом, по сути, Украина на долгие годы становится американской колонией, однако долг красен платежом.

Американцам нужен мир на территории, которую, по сути, Зеленский уже давно отдал, когда говорил свое бесконечно "дай-дай и дай". Европейцы требуют войны и дальше, только воевать они на украинском полигоне собираются не только с Россией, но и с тенью США. Проблема в том, что, судя по всему, ресурсы страны уже распределены между европейцами и предыдущей американской администрацией, розданы и распроданы, а вот интересы самой Украины - это в последнюю очередь. Анналена Бербок (уже бывшая глава МИД Германии) подчеркивает, что Европа в этом вопросе имеет прямую заинтересованность.

"Любое соглашение между Украиной и США, касающееся редкоземельных металлов, должно соответствовать европейскому законодательству. Это наш Европейский континент". Анналена Бербок, экс-глава МИД Германии:

Украину откровенно готовятся делить и осваивать, причем не только относительно крупные европейские хищники, но и потребители второго эшелона вроде Польши, которая тоже пытается застолбить за собой место за столом раздела. Конкретно, устами одного замминистра Польши озвучена идея - Одесса и полмиллиона гектара на блюдечке.

Михал Колодзейчак, замминистра сельского хозяйства и развития села Польши:

"У нас должно быть видение Польши в отношении Украины. Почему в Польше мы не говорим о том, что я сейчас хочу предложить: чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт? Например, в Одессе, куда ехало бы польское зерно, европейское зерно. Таким образом мы обеспечим себе доступ к Черному морю, где тонна пшеницы для стран Африки в среднем стоит на 100 злотых выше, так как там ниже стоимость транспорта. Поляки боятся вступления Украины в ЕС. Я тоже боюсь. Мы не знаем, что будет дальше. Если бы было так: полмиллиона гектаров на блюдечке для польских животноводческих компаний в Украине. Мы могли бы арендовать по крайней мере полмиллиона гектаров для польских компаний, для польских фермеров".

Собственно, знаменитая польская идея "Великая Польша от моря до моря" в этом и заключается: соединить между собой Черное и Балтийское море в польском протекторате. Польский замминистра только еще раз озвучил давнюю зудящую мечту нереализованных имперских амбиций Варшавы. Да, добавив, что это идея авторская и частная. Но, подчеркнем, озвученная лицом вполне официальным. Нет, никаких сомнений в том, что кулуарно мнения о том, что нужно взять от Украины, обсуждаются.

На Одессу глаз положила не только Польша, но и Британия с Францией. На сайте дипведомства Франции намедни появилась статья, мол, Одесса - самый французский город Украины.

В начале апреля в Киев прибыли руководители вооруженных сил Франции и Британии. Это как итог той самой "коалиции желающих", желающих продолжать боевые действия до последнего украинца. На обсуждении вопрос отправки военного контингента. Чуть ранее Макрон заявлял, что такой контингент - боевой. В первую очередь их интересует размещение своих военных в Одессе и Львове, так как благодаря первому городу можно контролировать ситуацию на Черном море, а второй город служит некими вратами в Евросоюз.

О том, что такая интервенция готовится, на брифинге подтвердила официальный представитель МИД РФ. "По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу", - заявила Мария Захарова.

Списки земельных предпочтений европейских политиков уже известны, они соприкасаются с американскими. Это шахты, порты и земли. Это ресурсы, которые нужны для экономик Франции и Британии. Что касается сделки по недрам, ее не затягивают, Зеленский, как утверждают, уже отдал все британцам.

Игорь Мосийчук, экс-депутат Верховной рады Украины:

"Сделка не может быть подписана. Нельзя продать одну и ту же вещь двум разным людям. Редкоземельные металлы проданы Великобритании. Я это утверждаю".