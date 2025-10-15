Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп запустил тайную операцию по свержению Мадуро

Президент США Дональд Трамп дал ЦРУ зеленый свет на тайные операции по свержению президента Венесуэлы, сообщает The New York Times.

Американские власти считают, что Николас Мадуро связан с наркокартелями и фактически управляет преступной сетью. Это дает США основание представить его свержение не как политическое вмешательство, а якобы как часть операции по борьбе с наркотрафиком.

Напомним, США за последние 1,5 месяца уничтожили четыре судна, которые, по их мнению, перевозили наркотики из Венесуэлы. Мадуро назвал эти действия попыткой госпереворота и заявил, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения за последние 100 лет.

