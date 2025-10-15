Трамп запустил тайную операцию по свержению Мадуро

Американские власти считают, что Николас Мадуро связан с наркокартелями и фактически управляет преступной сетью. Это дает США основание представить его свержение не как политическое вмешательство, а якобы как часть операции по борьбе с наркотрафиком.

Напомним, США за последние 1,5 месяца уничтожили четыре судна, которые, по их мнению, перевозили наркотики из Венесуэлы. Мадуро назвал эти действия попыткой госпереворота и заявил, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения за последние 100 лет.