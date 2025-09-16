Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому "придется заключить сделку" по Украине., пишет РИА Новости.

"Зеленскому придется заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.

