Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому "придется заключить сделку" по Украине., пишет РИА Новости.
"Зеленскому придется заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.