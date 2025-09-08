Трамп ждет европейских политиков в Вашингтоне для обсуждения украинского конфликта

Европейские лидеры в ближайшее время прилетят в США, чтобы обсудить украинский конфликт. Об этом сказал президент США Дональд Трамп в общении с журналистами.

Кроме того, он сообщил, что в течение пары дней собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Трамп добавил, что он "не в восторге" от ситуации с российско-украинским конфликтом, но снова выразил уверенность в том, что конфронтация скоро будет урегулирована.