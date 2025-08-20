Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЦАХАЛ начал наступление на Газу и контролирует окраины города

Израиль, сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа и контролирует его окраины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post и представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрина.

"ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа", - сообщает издание. По словам представителя, армия контролирует окраины города.

Комментируя ситуацию, в ХАМАС заявили: "Операция Израиля по захвату города Газа представляет собой игнорирование усилий посредников по прекращению огня и обмену пленными".

