ЦАХАЛ начал наступление на Газу и контролирует окраины города
Автор:Редакция news.by
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа и контролирует его окраины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post и представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрина.
"ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа", - сообщает издание. По словам представителя, армия контролирует окраины города.
Комментируя ситуацию, в ХАМАС заявили: "Операция Израиля по захвату города Газа представляет собой игнорирование усилий посредников по прекращению огня и обмену пленными".