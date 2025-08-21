ЦАХАЛ заявила о необходимости организовать эвакуацию людей на юг Газы

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b33cf60-18c5-49e0-afbd-e400feedb5ad/conversions/14a9923e-9c61-4731-b53b-1a616ab47871-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b33cf60-18c5-49e0-afbd-e400feedb5ad/conversions/14a9923e-9c61-4731-b53b-1a616ab47871-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b33cf60-18c5-49e0-afbd-e400feedb5ad/conversions/14a9923e-9c61-4731-b53b-1a616ab47871-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b33cf60-18c5-49e0-afbd-e400feedb5ad/conversions/14a9923e-9c61-4731-b53b-1a616ab47871-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила медицинскому персоналу и международным организациям в Газе о необходимости быть готовыми к эвакуации населения на юг сектора Газа перед планируемой операцией по взятию города под военный контроль. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, информирует РИА Новости.

"В рамках подготовки ЦАХАЛ к эвакуации населения к югу от города Газа в целях его же безопасности сотрудники координационного отдела ЦАХАЛ по Газе два дня назад (19 августа) сделали предварительные звонки медицинским работникам и международным организациям на севере сектора Газа, чтобы подготовиться к эвакуации населения в южную часть сектора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офицеры ЦАХАЛ обратили внимание медицинских работников на внесение изменений в больничную инфраструктуру на юге сектора для приема больных и раненых, а также на увеличение объема поставок необходимого медицинского оборудования в соответствии с запросами международных гуманитарных организаций.

Военные также проинформировали медицинский персонал Газы о необходимости переброски медицинского оборудования из Газы на юг анклава, чтобы обеспечить лечение всех пациентов в южной части сектора и подготовить больницы к приему пациентов с севера.

20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тыс. повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тыс. уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тыс. резервистов.