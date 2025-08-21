3.70 BYN
ЦАХАЛ заявила о необходимости организовать эвакуацию людей на юг Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила медицинскому персоналу и международным организациям в Газе о необходимости быть готовыми к эвакуации населения на юг сектора Газа перед планируемой операцией по взятию города под военный контроль. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, информирует РИА Новости.
"В рамках подготовки ЦАХАЛ к эвакуации населения к югу от города Газа в целях его же безопасности сотрудники координационного отдела ЦАХАЛ по Газе два дня назад (19 августа) сделали предварительные звонки медицинским работникам и международным организациям на севере сектора Газа, чтобы подготовиться к эвакуации населения в южную часть сектора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что офицеры ЦАХАЛ обратили внимание медицинских работников на внесение изменений в больничную инфраструктуру на юге сектора для приема больных и раненых, а также на увеличение объема поставок необходимого медицинского оборудования в соответствии с запросами международных гуманитарных организаций.
Военные также проинформировали медицинский персонал Газы о необходимости переброски медицинского оборудования из Газы на юг анклава, чтобы обеспечить лечение всех пациентов в южной части сектора и подготовить больницы к приему пациентов с севера.
20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тыс. повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тыс. уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тыс. резервистов.
Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник 18 августа объявил, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.