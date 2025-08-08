3.69 BYN
Цена нефти марки Brent опустилась до 66 долларов за баррель впервые с 6 июня
Автор:Редакция news.by
Мировые цены на нефть 8 августа снижаются в пределах 1 %, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщают РИА Новости.
По состоянию на 9:28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,74 % относительно предыдущего закрытия, до 65,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85 %, до 63,34 доллара.