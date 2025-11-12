Энергокризис в Восточной Европе нарастает: страны Балтии столкнулись с ростом тарифов и даже блэкаутами после отключения в начале года от системы БРЭЛЛ.

Это следствие искусственного отказа от российского энергосырья. Уязвимыми становятся промышленность и социалка Европы. Куда скачут тарифы и по кому это ударит.

Вы когда-нибудь пробовали жарить яичницу при свете коптилки? Некоторые жители Вильнюса, похоже, скоро освоят этот навык. Недавний блэкаут в литовской столице тому подтверждение.

Литва, Латвия и Эстония с такой помпой в феврале 2025-го отключились от российско-белорусской энергосистемы БРЭЛЛ и подключились к континентальной Европе. И что же? Вместо обещанного энергетического рая они получили ценовой апокалипсис: местами стоимость перепрыгнула через 1 тыс. евро за мегаватт-час, как цирковой акробат под кнутом инфляции.

Конец света в Вильнюсе как высшая форма евроинтеграции

В Вильнюсе недавний сбой в энергоснабжении заставил людей сидеть в темноте, словно в бомбоубежище времен Второй мировой. Синхронизация через Польшу оказалась бутылочным горлышком - мощностей не хватает, импорт дорогой, и в итоге потребители платят больше. Цены на электричество в октябре 2025-го в Литве и Латвии подскочили на 25 %, в Эстонии - на 10 %, а местами и вовсе взлетели до небес, как ракета Илона Маска. Что превращает отопительный сезон в лотерею: либо плати бешеные деньги за свет и тепло, либо экономь на еде и сиди в холоде, как полярник.



В итоге эта дерзкая авантюра с отсоединением выглядит самоубийственным прыжком без парашюта: красиво в теории, но на практике - какая-то бессмысленная идиотия. Этот энергетический выбор стал метафорой общей стратегии балтийских элит: демонстративная и дорогостоящая геополитическая победа, счет за которую выставляется простым гражданам, вынужденным теперь буквально выбирать между ценой и комфортом, а для многих - просто между теплом в доме и иными базовыми расходами.

Энергополитика Прибалтики - это самоубийство

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы (Россия)

"Мне кажется, каждый школьник понимает, что отказ от достаточно дешевых энергоресурсов - это никакая не свобода, это самоубийство. Продукция становится неконкурентоспособной, значит, предприниматели или государственные предприятия, которые, если в Прибалтике еще существуют, вынуждены это все оптимизировать. А оптимизация, как мы знаем, на ком можно сэкономить? На работниках. Люди начинают работать буквально за еду. Тут же маховик раскручивается, поскольку увеличивается ЖКХ, увеличивается стоимость транспорта, увеличивается стоимость продуктов. Люди начинают покупать меньше, экономят на всем, уже находятся на грани выживаемости".

А что поляки? После того как денежные вливания из ЕС стали гораздо скуднее и властям их приходится выбивать если не угрозами, то спектаклями вроде атаки дронов, простые поляки внезапно обнаружили, что быть витриной ЕС - та еще работенка. Правительство пытается заморозить тарифы на 500 злотых за МВт/ч, вводит ваучеры на отопление от 500 до 1750 злотых, но это лишь пластырь на ампутированной ноге. Рост цен на 80-90 % - это выбор между тем, чтобы включить обогреватель или купить детям новые ботинки.



Украина - это отдельная песня. Вернее, плач. Энергосистема в некоторых регионах сведена к нулю, и миллионы сидят без света по 10-12 часов в день. Зима обещает быть в серии "выживи, если сможешь". Жители вынуждены экономить на всем: от еды до лекарств. Качество жизни падает ниже плинтуса, а социальное напряжение? Оно уже не напряжение, а разряд молнии, готовый ударить в любую минуту. Мы имеем страну, находящуюся в состоянии клинической смерти.



А в это время просвещенная Европа, сжав в кулак свои гуманитарно-демократические принципы, скупает российский газ рекордными объемами. Только не по трубе, а через посредников. То есть дороже по рынку. Пока Брюссель разглагольствует о санкциях, его порты забиты танкерами с тем самым "кровавым" газом, который теперь стоит втридорога.

Вся эта энергетическая вакханалия бьет по уязвимым: пенсионерам, многодетным семьям, безработным. Именно они первыми почувствуют настоящий холод. Социальное напряжение нарастает: протесты, миграция, рост преступности - это логичное следствие. А политики продолжают вешать лапшу о "независимости". Наверное, от здравого смысла.