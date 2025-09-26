Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЦИК исключил кандидатов от "Сердца Молдовы" из предвыборного списка Патриотического блока

Режим Майи Санду применяет все более жесткие политтехнологии против оппонентов власти. Сейчас они направлены против партии экс-главы Гагаузии Ирины Влах. ЦИК страны исключил кандидатов от "Сердца Молдовы" из предвыборного списка Патриотического блока.

Решение принято в связи с обвинениями в нарушениях при финансировании. Решение фактически лишает политическую силу возможности участвовать в предстоящих выборах, поскольку они пройдут в воскресенье, 28 сентября.

Накануне стало известно, что суд в Кишиневе постановил ограничить на год деятельность "Сердца Молдовы", а в начале сентября полиция начала обыски у членов партии.

