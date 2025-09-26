ЦИК исключил кандидатов от "Сердца Молдовы" из предвыборного списка Патриотического блока

Режим Майи Санду применяет все более жесткие политтехнологии против оппонентов власти. Сейчас они направлены против партии экс-главы Гагаузии Ирины Влах. ЦИК страны исключил кандидатов от "Сердца Молдовы" из предвыборного списка Патриотического блока.

Решение принято в связи с обвинениями в нарушениях при финансировании. Решение фактически лишает политическую силу возможности участвовать в предстоящих выборах, поскольку они пройдут в воскресенье, 28 сентября.