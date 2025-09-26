3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
ЦИК исключил кандидатов от "Сердца Молдовы" из предвыборного списка Патриотического блока
Автор:Редакция news.by
Режим Майи Санду применяет все более жесткие политтехнологии против оппонентов власти. Сейчас они направлены против партии экс-главы Гагаузии Ирины Влах. ЦИК страны исключил кандидатов от "Сердца Молдовы" из предвыборного списка Патриотического блока.
Решение принято в связи с обвинениями в нарушениях при финансировании. Решение фактически лишает политическую силу возможности участвовать в предстоящих выборах, поскольку они пройдут в воскресенье, 28 сентября.
Накануне стало известно, что суд в Кишиневе постановил ограничить на год деятельность "Сердца Молдовы", а в начале сентября полиция начала обыски у членов партии.