ЦИК Молдавии заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 30 % протоколов

ЦИК Молдавии заявляет, что после обработки 30 % протоколов на парламентских выборах лидирует учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности с 40,19 % голосов. Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, получает 31,29 %.

В парламент также проходят проевропейская партия "Демократия дома" (7,31 %) и "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым (6,67 %). Кроме того, избирательный порог преодолел блок проевропейских партий "Альтернатива" (7,43 %). В него вошли Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.