ЦИК Молдовы: оппозиционный блок поддержали 82 % избирателей Гагаузской автономии

Оппозиционный Патриотический блок поддержали на парламентских выборах 82 % избирателей Гагаузской автономии Молдовы. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 89 % протоколов в автономии, пишет ТАСС.

На втором месте в регионе блок проевропейских партий "Альтернатива", который получает 11 %. Учрежденная президентом Молдовы Майей Санду Партия действия и солидарности получает всего 3,27 %.

Патриотический блок выступает за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдовы во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.