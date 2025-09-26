ЦИК отстранил от парламентских выборов партию "Великая Молдова"

Центризбирком Молдовы снял с выборов еще одну организацию - на этот раз партию "Великая Молдова". Всего к настоящему моменту отстранена от участия в выборном процессе треть партий и движений страны.

Против основных оппозиционных политиков возбуждаются уголовные дела, многие из них подвергались аресту. Каждый день в стране проводятся обыски, связанные с политической активностью граждан: активистам ограничивают свободу передвижения, блокируют банковские счета. Центризбирком отказал в аккредитации 30 международным организациям и 120 наблюдателям из 50 стран мира.