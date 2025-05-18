Турецкий журналист о стамбульских переговорах: Многие ожидали большего

На переговорах в Стамбуле стороны встретились лицом к лицу на берегах Босфора впервые за три года. Российские переговорщики начали с того, что напомнили о договоренностях в Гомеле в 2022 году. Тогда для Украины условия были вполне приемлемы. Сегодня разговор более жесткий, исходя из ситуации на земле и политических реалий. Вашингтон свою поддержку Киеву сильно сократил. По итогам российская сторона заявила, что встречей удовлетворена. Согласовали предварительные позиции по обмену пленными 1000 на 1000. Также договорились детально прописать свое видение режима прекращения огня.

Владимир Мединский, глава российской делегации, помощник президента России:

"Очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. Как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, после этого следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле. Он был несколько более жестким по отношению к реалиям на земле, чем то, что предлагалось в Гомеле. Но, к сожалению, и стамбульский процесс тоже был сорван уже из-за прямого вмешательства Запада".

Вообще встреча была запланирована на четверг, но украинская сторона (вполне ожидаемо) попыталась устроить из переговоров шоу в стиле "Квартал 95". Сначала Зеленский заявлял, что его не устраивает уровень российской делегации, долго сидел в Анкаре у Эрдогана, консультировался с США. Затем к пятнице определился по составу своей делегации, оставив главным требованием режим прекращения огня и встречу с Путиным. Цели понятны: потянуть время, перевооружить и перегруппировать ВСУ, поставить технику. Жизни своих же людей украинский режим не волнуют.

Весь мир вглядывался в Стамбул с надеждой на конструктив. Но в очередной раз убедился, что Киев - марионетка Запада. Об этом, а также об атмосфере переговоров ведущая "Главного эфира" Виктория Сенкевич поговорила с турецким журналистом, политологом Окаем Депремом. Они оба двое суток дежурили под дворцом Долмабахче в Стамбуле в ожидании новостей о переговорах (подробности в видео).

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Два дня в Стамбуле, особенно первый день, были достаточно напряженными, отметил журналист. "Все ждали, в первую очередь делегация Российской Федерации, а Украина не появилась. Первый день практически был потерян. Но тем не менее каким-то образом они на второй день встретились, что-то удалось", - сказал он.

"Многие ожидали большего, в том числе я. Они могли бы договориться еще о многих моментах. Такого не было. Тем не менее о чем-то они смогли договориться, конкретно об обмене военнопленными. Когда они в следующий раз встретятся и где, в течение какого времени они предполагают осуществить то, о чем они договорились, пока неизвестно. Этого не знает никто, - считает Окай Депрем. - На брифинге со слов Мединского мы узнали, что они, слава богу, удовлетворены первой встречей".

Журналист отметил, что организация у украинской стороны была не очень хорошей. Была давка, когда вышел Умеров. "Все началось до переговоров. Украина оказалась под влиянием, - уверен он. - И ждали они неслучайно, потому что именно 15 мая неофициальная встреча состоялась в Анталии на территории Турции. Это происходило параллельно. И Зеленский параллельно еще посетил Анкару ненадолго. И не удивительно, что украинская сторона задержалась пришлось ждать. К счастью, российская сторона ждала. Они могли бы не ждать, потому что в рамках дипломатии такое редко бывает".

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"Конфигурация сейчас намного сложнее, чем была, - опасается политолог. - Я даже не сравниваю с тем, когда были переговоры в Гомеле или в Стамбуле 3-4 года тому назад. Сейчас Европа больше давит. Недавний пример: между Великобританией и Украиной было подписано так называемое соглашение столетия. Европейцы это делают как минимум для того, чтобы в очередной раз выиграть время для Украины, чтобы ее вооружать, как мы видели, начиная с 2014-го во время минских переговоров".