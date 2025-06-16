Турция готова к посредничеству в разрешении ирано-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, что Анкара готова стать посредником в скорейшем прекращении конфликта с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

"Президент Эрдоган заявил, что провел ряд контактов с зарубежными лидерами по поводу конфликта между Израилем и Ираном и что Турция готова выступить в роли посредника для скорейшего прекращения конфликта и возвращения к переговорам по ядерной программе", - говорится в сообщении.

Эрдоган, как отмечается, также заявил президенту Ирана, что "Турция придает большое значение поддержанию мира и стабильности в регионе".

Президенты Турции и Ирана до этого разговаривали по телефону 14 июня.