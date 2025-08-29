Турция прекратила всю торговлю с Израилем

Турция расширила антиизраильские ограничения. Анкара прекратила всю торговлю с Израилем, запретила своим судам заходить в израильские порты и закрыла воздушное пространство для израильских самолетов, пишет Anadolu со ссылкой на главу турецкого МИД.

Новые ограничения фактически расширяют торговое эмбарго, введенное Турцией около 15 месяцев назад, и вызывают неопределенность для операторов судов и грузов в регионе. Ранее МИД Турции решительно осудил нападения Израиля на Сирию и призвал к поддержке Дамаска.