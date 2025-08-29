3.69 BYN
Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Турция расширила антиизраильские ограничения. Анкара прекратила всю торговлю с Израилем, запретила своим судам заходить в израильские порты и закрыла воздушное пространство для израильских самолетов, пишет Anadolu со ссылкой на главу турецкого МИД.
Новые ограничения фактически расширяют торговое эмбарго, введенное Турцией около 15 месяцев назад, и вызывают неопределенность для операторов судов и грузов в регионе. Ранее МИД Турции решительно осудил нападения Израиля на Сирию и призвал к поддержке Дамаска.
Тем временем источники в движении "Ансар Аллах" подтвердили гибель главы сформированного йеменскими хуситами правительства. Ахмед Галеб ар-Рахави погиб 28 августа в результате израильского удара по Сане, которая находится под контролем повстанцев. Лидер хуситов находился в жилом доме на южной окраине города. В результате атаки также погибли трое соратников.