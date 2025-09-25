Туска призвали к ответу из-за убытков

В Сейме Польши раскритиковали Туска за решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью и потребовали представить отчет, в чьих интересах оно было принято и во сколько это обошлось польской экономике.

"Я требую отложить заседание, и пусть премьер, наконец, отчитается: в чьих интересах было закрывать границу для товаров из Беларуси? Ведь Литва в это же время ничего не закрывала. Вы прикрывались "безопасностью", а в итоге польские перевозчики и бизнес потеряли кучу денег. Мы хотим знать, сколько именно стоило это безумное, больше десяти дней тянувшееся закрытие. Хорошо хоть, что под давлением депутатов Конфедерации и при вмешательстве маршала Босака вы свернули эту глупость. Дай бог, чтобы никогда больше не было подобных ударов по польской экономике, по польским перевозчикам".