Туска призвали к ответу из-за убытков
В Сейме Польши раскритиковали Туска за решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью и потребовали представить отчет, в чьих интересах оно было принято и во сколько это обошлось польской экономике.
Витольд Туманович, депутат Сейма Польши от партии "Конфедерация":
"Я требую отложить заседание, и пусть премьер, наконец, отчитается: в чьих интересах было закрывать границу для товаров из Беларуси? Ведь Литва в это же время ничего не закрывала. Вы прикрывались "безопасностью", а в итоге польские перевозчики и бизнес потеряли кучу денег. Мы хотим знать, сколько именно стоило это безумное, больше десяти дней тянувшееся закрытие. Хорошо хоть, что под давлением депутатов Конфедерации и при вмешательстве маршала Босака вы свернули эту глупость. Дай бог, чтобы никогда больше не было подобных ударов по польской экономике, по польским перевозчикам".
Польские перевозчики не так давно заявляли, что могут устроить массовые протесты в Варшаве из-за ситуации с закрытыми границами. Это, как говорят эксперты, могло стать одной из причин их открытия. Не исключено, что варшавская верхушка просчитала и негативный экономический эффект.