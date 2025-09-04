Убийство Андрея Парубия - политические мотивы или личная месть?

Еще в конце августа стало известно об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. За что и почему именно сейчас от него решили избавиться, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

"Знаковое событие, вряд ли можно его отнести к знаковым политическим фигурам нынешнего времени, но все-таки на Евромайдане он свою роль активно отработал. Это был его пик, его идеи, а должность спикера, это, наверное, благодарность за то, что он сделал все по запросу заказчиков", - отметил Никита Беленченко, подчеркивая значимость Парубия как одного из лидеров Евромайдана в 2013-2014 годах.

По словам эксперта, одной из ключевых версий причины убийства является политический мотив: "Впереди Украину ждет важные политические события и потрясения - это президентские и парламентские выборы. Надо понимать, толчком к президентским и парламентским выборам может быть очередной Евромайдан. А если будет очередной Евромайдан, соответственно, там будут играть главные роли те лица, которые уже были на Евромайдане. Соответственно, именно этот человек (Андрей Парубий - ред.) был кому-то неудобен".

Директор Центра международных исследований также указал на возможную связь убийства с предвыборной борьбой: "Впереди могут быть президентские выборы. И он много знал про будущих кандидатов в президенты. Будь то Залужный или Порошенко". Эксперт также не исключает, что Парубий мог быть осведомлен о планах таких политиков, как Юлия Тимошенко, или других кандидатов.

Еще одна версия связана с личными мотивами: "Может быть, он просто кому-то перешел дорогу. Ведь вполне возможно, что у него был какой-то свой бизнес, и он с кем-то не сошелся интересами".