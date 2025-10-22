Ученые подготовили обновленный протокол на случай контакта человечества с внеземными цивилизациями

Впервые подобный документ сформулирован в 1989 году. С тех пор под влиянием научных достижений в поиске инопланетных форм жизни правила неоднократно переписывались.

Согласно последним изменениям, в случае окончательного подтверждения контакта с иноземной формой жизни, ученым необходимо об этом сообщить общественности; при этом, если доказано внеземное происхождение какого-либо послания, перед составлением ответа, ученые обязаны провести международные консультации через ООН; и все данные о своих исследованиях специалистам необходимо хранить минимум в двух экземплярах в разных географических точках мира.