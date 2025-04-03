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Уиткофф назвал ключ к разрешению кризиса в Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что признание контроля России над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является способом как можно быстрее урегулировать конфликт в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По его данным, после встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне Уиткофф доложил Трампу о том, что "наиболее быстрым способом" достичь прекращения огня в Украине является признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Как отмечает Reuters, по итогам встречи с Уиткоффом Трамп "не принял решения о смене стратегии США".
При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, также присутствовавший на встрече, по свидетельству Reuters, не согласился с Уиткоффом. По данным агентства, он настаивал на том, что хотя Киев якобы "готов к переговорам" по данной проблематике, он "никогда не согласится в одностороннем порядке" на признание полного контроля Москвы над этими территориями.
Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры со спецпосланником президента США Уиткоффом продуктивными.
11 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера в здании президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Она продлилась более четырех часов. Беседа проходила в закрытом режиме и завершилась около 22.00 мск. Главной темой была ситуация в Украине.