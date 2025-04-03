Уиткофф назвал ключ к разрешению кризиса в Украине

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что признание контроля России над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является способом как можно быстрее урегулировать конфликт в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, после встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне Уиткофф доложил Трампу о том, что "наиболее быстрым способом" достичь прекращения огня в Украине является признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Как отмечает Reuters, по итогам встречи с Уиткоффом Трамп "не принял решения о смене стратегии США".

При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, также присутствовавший на встрече, по свидетельству Reuters, не согласился с Уиткоффом. По данным агентства, он настаивал на том, что хотя Киев якобы "готов к переговорам" по данной проблематике, он "никогда не согласится в одностороннем порядке" на признание полного контроля Москвы над этими территориями.

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры со спецпосланником президента США Уиткоффом продуктивными.