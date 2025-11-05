Украина не пройдет "испытательный срок" в ЕС

Украину снова не берут в Евросоюз. Свой статус кандидата на вступление Киев получил еще летом 2022 года, продвинуться дальше в ближайшем будущем нет шансов - такой прогноз дает агентство Reuters.

Для членства в ЕС Киев должен обратить вспять недавние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права, что в условиях насильственной мобилизации и запрета на выезд из страны невозможно.

Вероятно, именно поэтому Владимир Зеленский категорически отверг идею "испытательного срока" для новых стран - членов Евросоюза, заявив, что Украина готова стать лишь полноценным членом сообщества.