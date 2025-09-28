Украина закупит американское вооружение, а США приобретут украинские боевые дроны

По словам издания, стоимость пакета вооружений может достичь 90 млрд долларов. В него войдут системы ПВО, дальнобойные ракеты и высокотехнологичное оборудование. Переговоры велись напрямую с главой Белого дома, который ранее, к слову, отказывался поставлять Киеву крылатые ракеты Tomahawk, но теперь, по данным Wall Street Journal, готов снять ограничения. Параллельно обсуждается "сделка по дронам", где в роли покупателя уже будут США. Вашингтон хочет закупить украинские беспилотники, испытанные в боевых условиях.