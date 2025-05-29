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Украинские беженцы в Литве не получили выделенные им от ЕС более 1 млн евро
Громкий скандал произошел в Литве. Более миллиона евро из фондов Европейского союза, выделенных для поддержки украинцев, были по ошибке направлены гражданам других стран. Об этом сообщило национальное гостелерадио LRT.
Средства были распределены среди имеющих вид на жительство в Литве граждан 43 государств, в их числе русским, белорусам, казахам, узбекам.
Министерство социальной защиты и труда страны проводит расследование по факту инцидента. Известно, что из-за скандала уволилась директор фонда, распределявшего деньги.