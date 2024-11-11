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Умер основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен

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Фото РИА Новости

На 97-м году жизни скончался французский политический деятель Жан-Мари Ле Пен, сообщает sputnik.by со ссылкой на французские СМИ.

"Жан-Мари Ле Пен, окруженный своей семьей, был призван к Богу во вторник в 12 часов дня", - цитируют агентства сообщение, распространенное семьей политика.

Ле Пен был лидером "Национального фронта" с момента его основания в 1972 году по январь 2011-го. Не единожды участвовал в президентских выборах во Франции: в 1974, 1988, 1995 годах. В 2002 году прошел во второй тур, в 2007-м занял четвертое место.

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