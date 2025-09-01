3.69 BYN
Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече президента РФ с Зеленским
Автор:Редакция news.by
Договоренности между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о встрече российского лидера с Владимиром Зеленским или трехсторонней встрече не было, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Пока то, что транслируется в прессе - это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.