В Албании намерены сделать нейросеть членом Кабинета министров

Премьер-министр Эди Рама заявил, что, если того пожелают избиратели, он готов включить искусственный интеллект в состав кабинета министров. С поддержкой этой идеи выступили и некоторые чиновники.

Вполне вероятно, что реализовать данную затею попробуют уже в ближайшее время. Впрочем, сами управленцы уходить на покой тоже не намерены. Они хотели бы перепоручить нейросетям рутинную административную работу, а то, что называется политикой и приносит славу с деньгами, оставить за собой.