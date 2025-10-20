3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
В Австрии в декабре закроют последний центр приема украинских беженцев
Автор:Редакция news.by
С января 2026 года в Австрии не останется ни одного места для временного размещения украинских беженцев.
Прибывающих распределяют в специальные центры, в которых они живут в период между регистрацией в полиции и оформлением в системе так называемого базового обеспечения. Однако последний из действующих центров в Вене закроют до конца 2025 года.
Австрийские власти планируют изменить миграционную политику, ужесточая при этом критерии отбора для получения пособий.