В Балтийском море проходят учения Литвы и НАТО "Удар Нептуна"

В Балтийском море проходят учения ВС Литвы и НАТО "Удар Нептуна" с применением настоящих боеприпасов. Так, жители Паланги могут слышать звуки взрывов.

Учения охватывают районы Балтийского моря, территориальные воды Литвы и воздушное пространство над ним. Отрабатывается, в частности, способность НАТО интегрировать передовые ударные средства на море.

Это лишь часть военного плана Литвы на осень. Ранее Вильнюс заявил о двухмесячном цикле военных учений с участием 17 тысяч военнослужащих литовской армии и НАТО.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЛитваНАТОвоенные учения