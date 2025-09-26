3.64 BYN
В Балтийском море проходят учения Литвы и НАТО "Удар Нептуна"
Автор:Редакция news.by
В Балтийском море проходят учения ВС Литвы и НАТО "Удар Нептуна" с применением настоящих боеприпасов. Так, жители Паланги могут слышать звуки взрывов.
Учения охватывают районы Балтийского моря, территориальные воды Литвы и воздушное пространство над ним. Отрабатывается, в частности, способность НАТО интегрировать передовые ударные средства на море.
Это лишь часть военного плана Литвы на осень. Ранее Вильнюс заявил о двухмесячном цикле военных учений с участием 17 тысяч военнослужащих литовской армии и НАТО.