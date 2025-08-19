В Белграде протестующие разбили окна в отделении правящей партии

Запад не оставляет попыток добиться от Сербии политической лояльности. В Белграде очередная ночь беспорядков. Радикалы камнями разбили окна в отделении правящей прогрессивной партии, жгли мусорные баки, блокировали дороги, вступали в стычки с правоохранителями.

К разгромленному зданию партии прибыл президент Сербии. Александр Вучич пообещал восстановить порядок: полиция будет преследовать участников бунтов "гораздо активнее, быстрее и жестче", и заявил, что беспорядки в стране являются не спонтанными протестами, а частью спланированной попытки осуществления цветной революции, организованной и оплаченной извне.