Массовая демонстрация за мир, против поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также против размещения американских ракет на территории ФРГ проходит в центре Берлина в День германского единства. Активисты собрались на площади Бебельплац в берлинском районе Митте, недалеко от берлинского кафедрального собора, сообщает ТАСС.

В настоящее время люди продолжают заполнять Бебельплац, где установлена специальная сцена для выступающих активистов. По данным организаторов, на демонстрацию зарегистрировались 10 тыс. участников. Полиция Берлина сообщила о 7 тыс. В руках манифестанты держат голубые флаги с голубем мира, плакаты и транспаранты с надписями за мир, дипломатию, против наращивания вооружений и поставок оружия Украине и Израилю. На них можно прочитать надписи следующего содержания: "Нет войне, нет введению обязательного призыва в армию", "Мир сейчас путем дипломатии и разума", "Остановите поставки оружия Украине и Израилю", "Остановите войну против России и геноцид в Газе" и многие другие.

Некоторые участники пришли с флагами России и плакатами, на которых содержались призывы к миру с Россией и Китаем, а также были изображены матрешки. Один из участников манифестации надел значок с цветами российского триколора, на котором было написано: "За победу". Некоторые участники акции выступали за налаживание отношений с Россией. Среди участников люди самых разных возрастов и национальностей.

Присутствует много сторонников партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), которая выступает за отмену антироссийских санкций и мирное урегулирование конфликта на Украине, а также некоторые сторонники Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Среди выступающих был депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер. Он подчеркнул, что в настоящее время в мире идет 21 война и 150 военных конфликтов. "Любой плохой мир лучше войны", - заметил Штегнер. Германия, по его словам, должна стать способной к миру, а не к войне.

Другие выступающие критиковали позицию правительства Германии в отношении действий Израиля в секторе Газа. Некоторые активисты утверждали, что Европейский союз способствует эскалации конфликта на Украине. Среди демонстрантов также немало пропалестинских активистов, которые пришли на акцию с палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку Палестины.

Безопасность участников обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции. Около места проведения демонстрации установлены специальные заграждения. Акция проходит мирно. Ожидается, что позже активисты пройдут маршем по центральным улицам Берлина и вернутся на Бебельплац.

О дате

ФРГ в пятницу отмечает 35-ю годовщину объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германии. Основные торжества при участии руководства страны проходят в этом году в административном центре земли Саар - Саарбрюккене.

Изначально праздник в честь объединения страны планировалось проводить 9 ноября - в день падения Берлинской стены. Однако от этой идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии: в 1923 году в этот день произошел "Пивной путч", попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом, а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы - "Хрустальная ночь". По этой причине для праздника была выбрана иная дата - 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.