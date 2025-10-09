В Боливии обрушилось колесо обозрения вместе с людьми

Колесо обозрения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6e2e7d6-9190-4206-ae26-ebf51e1d8465/conversions/7018edd1-321d-450f-941c-881f52473a2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6e2e7d6-9190-4206-ae26-ebf51e1d8465/conversions/7018edd1-321d-450f-941c-881f52473a2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6e2e7d6-9190-4206-ae26-ebf51e1d8465/conversions/7018edd1-321d-450f-941c-881f52473a2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6e2e7d6-9190-4206-ae26-ebf51e1d8465/conversions/7018edd1-321d-450f-941c-881f52473a2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Колесо обозрения с людьми рухнуло на землю в Боливии. Инцидент произошел в парке развлечений в Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на информацию газеты El Deber.

В момент обрушения колесо работало, на его сиденьях находились люди. Представители частной службы скорой помощи, прибывшие на место, рассказали, что ранения разной степени тяжести получили 45 человек.

Также уточняется, что несколько человек упали с высоты более 10 м. Их незамедлительно госпитализировали, они в тяжелом состоянии.

Власти Боливии пока не объявили официальные данные о пострадавших. Но известно, что среди получивших травмы были дети и подростки. Причины случившегося также пока неизвестны.

Санта-Крус-де-ла-Сьерра – крупнейший город Боливии. Он расположен в восточной низменности недалеко от бассейна Амазонки.