В Брюсселе обсуждают европейские планы насчет Украины

Срочный сбор лидеров Старого Cвета. В Брюсселе продолжается саммит, где обсуждают европейские планы по Украине. Лидеры ЕС с трибун громко обещают помогать Киеву, но на деле поддержка стремительно сокращается.

Каллас уже пообщалась с журналистами. Из ее слов стало понятно, что ничего нового на этом саммите не прозвучит.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Есть три очень важных сигнала. Первый сигнал - это для Украины, что мы поддерживаем их, другой - для России, что она не переживет нас. Третий - для Америки, чтобы показать, что мы сами принимаем очень важные шаги. И конечно, сегодня мы также собираемся обсудить нашу собственную оборону".

Стороны также планируют обсудить выделение Киеву дополнительных кредитов. 140 млрд евро на эти цели хотят изъять из замороженных российских активов. Проблема в том, что руководство Бельгии требует распределить поровну все риски, ведь Россия подаст в суд и, возможно, конфискует европейскую собственность.

