В Брюсселе стартует саммит лидеров Евросоюза

Ранее такие мероприятия всегда были разнесены на недели и даже месяцы, что подчеркивало независимый характер двух организаций. Сейчас два саммита фактически слились в одну длинную встречу. Сблизились они и по составу участников. В Гаагу были приглашены руководители ЕС. Зато на саммите в Брюсселе будет отсутствовать Трамп.