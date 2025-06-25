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В Брюсселе стартует саммит лидеров Евросоюза
Автор:Редакция news.by
Практически сквозная повестка и отсутствие ключевых политиков. В Брюсселе открывается двухдневный саммит лидеров Евросоюза - вопреки традиции сразу после саммита НАТО.
Ранее такие мероприятия всегда были разнесены на недели и даже месяцы, что подчеркивало независимый характер двух организаций. Сейчас два саммита фактически слились в одну длинную встречу. Сблизились они и по составу участников. В Гаагу были приглашены руководители ЕС. Зато на саммите в Брюсселе будет отсутствовать Трамп.
Темы для обсуждения не новые: милитаризация ЕС и подготовка к военному противостоянию с Россией, поставки оружия Киеву и дальнейшие санкции против России. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.