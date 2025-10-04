3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
В Чехии проходит заключительный день голосования на парламентских выборах
4 октября в Чехии проходит второй, завершающий день выборов в местный парламент. Избирательные участки закроются в 14:00 по минскому времени, а первые результаты станут известны вечером.
В стране ограничено проведение экзитполов, чтобы избежать их влияния на ход голосования. Нынешние выборы являются судьбоносными не только для Чехии, но и для всего Евросоюза.
По соцопросам, наиболее вероятным победителем является Андрей Бабиш - миллиардер и евроскептик. Его партия гарантированно получит 75 депутатских мандатов. Для полного контроля над парламентом необходимо располагать сто одним. Союз с двумя небольшими партиями позволит Бабишу получить большинство. Тогда они смогут сформировать полноценное правительство.
Брюссель крайне опасается, что вслед за Словакией и Венгрией в лагерь оппозиции антироссийскому курсу Евросоюза перейдет еще и Чехия. Причем, здесь точно не получится провернуть фокус с отменой результатов голосования, как это было в Румынии. В Чехии голосуют за партии, а не за отдельных политиков.