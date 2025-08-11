3.72 BYN
В день встречи Путина и Трампа США перекроют небо над Анкориджем
Автор:Редакция news.by
В день встречи Путина и Трампа США перекроют небо над Анкориджемnews.by
Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное уведомление Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.
Согласно размещенному "Уведомлению о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска", американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тыс. м).
Указывается, что ограничение продлится один день - в пятницу - 15 августа.
Фото РИА Новости