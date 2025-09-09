3.69 BYN
В столице Катара произошло несколько мощных взрывов
В центре катарской столицы Дохе прогремели несколько взрывов, однако их причина пока неизвестна. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на очевидцев.
"Мы слышали взрывы в высотке Alfardan Towers в районе Вест Бэй", - сообщила одна из собеседниц агентства.
Еще один очевидец слышал около четырех взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре города.
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что взрывы в Дохе вызваны "попыткой ликвидации" чиновников ХАМАС.
В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
"Израиль уведомил власти США и Катара перед атакой по штаб-квартире движения (ХАМАС. - Прим. ред.) в Дохе", - говорится в сообщении газеты Israel Hayom.