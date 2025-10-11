В ДТП погибли 3 катарских дипломата, направлявшихся в Египет для участия в саммите

В преддверии саммита мира произошла трагедия. Три дипломата из Катара, которые направлялись в Египет для участия в мероприятии, погибли в ДТП в Шарм-эль-Шейхе.

13 октября в городе соберутся лидеры десятков стран. В их присутствии будет подписан договор, который положит конец кровопролитию в секторе Газа.

О своем участии в саммите мира заявил президент США Дональд Трамп, а также большинство европейских лидеров.

Пока мирные договоренности сторонами соблюдаются: Израиль начал отвод войск, открыты пропускные пункты на границе сектора Газа и Египта. В регионе прекратились военные действия, которые унесли жизни 67 тыс. палестинцев и более чем 1 тыс. израильтян.