3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли минимум 79 человек
ДТП с участием автобуса, мотоцикла и грузовика Mazda в провинции Герат, что расположена на западе Афганистана, унесло жизни не менее 79 человек. Об этом 20 августа пишет iz.ru, ссылаясь на агентство Pajhwok и местные власти.
"По меньшей мере 79 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в западной провинции Герат", - говорится в материале.
Отмечается, что 76 человек из числа жертв являются мигрантами, которые недавно вернулись из Ирана. По данным издания, еще три человека пострадали, их оперативно доставили в местные больницы.
Об аварии в Афганистане стало известно ранее 20 августа. Уточнялось, что автобус модели 580 следовал из Ислам-Калы в Кабул и допустил столкновение с мотоциклом и грузовиком на кольцевой дороге. После пассажирский автобус загорелся. Также сообщалось, что среди погибших числятся пожилые люди, женщины, дети, водитель автобуса, мотоциклист и водитель грузовика.