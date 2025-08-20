В ДТП с автобусом в Афганистане погибли минимум 79 человек

ДТП с участием автобуса, мотоцикла и грузовика Mazda в провинции Герат, что расположена на западе Афганистана, унесло жизни не менее 79 человек. Об этом 20 августа пишет iz.ru, ссылаясь на агентство Pajhwok и местные власти.

"По меньшей мере 79 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в западной провинции Герат", - говорится в материале.

Отмечается, что 76 человек из числа жертв являются мигрантами, которые недавно вернулись из Ирана. По данным издания, еще три человека пострадали, их оперативно доставили в местные больницы.