В Эквадоре произошла стрельба на дискотеке - 8 человек погибли

В Санта-Люсия (Эквадор) вооруженные люди стали стрелять по посетителям дискотеки, в результате инцидента жертвами стали восемь человек, включая брата мэра города, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости и газету El Universo.

"В Санта-Люсии царит тревога в связи со смертью восьми человек, включая брата мэра города. Эти люди погибли в результате нападения, о котором стало известно рано утром в воскресенье", - говорится в материале на сайте издания.

По данным полиции Эквадора, на которую ссылается газета, инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 01:15 по местному времени, у заведения на проспекте 3 Февраля. К зданию подъехал пикап, из которого вышли вооруженные люди и начали стрелять по собравшимся. На месте были обнаружены тела семи погибших, еще один человек скончался в больнице.

"Мы рассматриваем несколько версий произошедшего, в том числе связанную с конфликтами между преступными группировками, но пока не можем утверждать, был ли целью атаки конкретно владелец клуба", - заявил журналистам заместитель командира полицейской субзоны провинции Гуаяс Хавьер Чанго.

В числе погибших оказался 42-летний Хорхе Луис Уркисо Феррусола - брат мэра Санта-Люсии Убальдо Уркисо Моры и владелец дискотеки, у которой произошла перестрелка. На месте происшествия изъято около 80 гильз калибра 5,56 и 9 мм, полиция ведет розыск нападавших.