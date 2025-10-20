3.73 BYN
В ЕС намерены сорвать любые договоренности по Украине
Москва и Вашингтон продолжают готовить почву для будущих переговоров. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, для подготовки встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас ведется "глубокая и действительно серьезная" дипломатическая работа.
Однако в ЕС хотят сорвать любые мирные действия по Украине, там перешли к активным подрывным усилиям.
О намерении сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште заявил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, подавляющее большинство политиков Евросоюза заинтересовано в продолжении войны, и поэтому они сделают все возможное, чтобы этот саммит не состоялся. Однако дипломат заверил, Будапешт со своей стороны сделает все, что в его силах, для успеха предстоящей встречи.
Сийярто добавил, что дата и организационные детали предстоящих российско-американских переговоров станут известны после консультаций Лаврова и Рубио, которые пройдут в ближайшие дни.