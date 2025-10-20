В ЕС намерены сорвать любые договоренности по Украине

Москва и Вашингтон продолжают готовить почву для будущих переговоров. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, для подготовки встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас ведется "глубокая и действительно серьезная" дипломатическая работа.

О намерении сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште заявил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, подавляющее большинство политиков Евросоюза заинтересовано в продолжении войны, и поэтому они сделают все возможное, чтобы этот саммит не состоялся. Однако дипломат заверил, Будапешт со своей стороны сделает все, что в его силах, для успеха предстоящей встречи.