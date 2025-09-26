В ЕС разгорается скандал вокруг фон дер Ляйен и Макрона

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен увязла в новом скандале, на этот раз из-за приватной переписки с президентом Франции Макроном.

По данным евродепутатов, обсуждали сделку о снижении торговых пошлин между ЕС и МЕРКОСУР (таможенным союзом Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Боливии). Говорят, Макрон возражал, но соглашение все равно подписано.

Венгерский депутат Кинга Гал сообщила в соцсети о начатом парламентском расследовании. Она уточнила, что все сообщения, как и в случае с делом о вакцинах Pfizer, были удалены. Это и помогло главной еврочиновнице избежать последствий.