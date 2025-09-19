3.64 BYN
В Эстонии построят крупнейший завод по редкоземельным металлам
Автор:Редакция news.by
Крупнейший завод по редкоземельным металлам построят в Эстонии всего в нескольких километрах от российской границы.
В приграничной зоне - Нарве - завод будет перерабатывать сырье из Австралии и поставлять магниты в Германию, Францию и США. Эти компоненты критически важны для производства электромобилей, ветряных турбин, радаров и систем наведения ракет.
Лейтмотив - снижение зависимости ЕС в обеспечении стратегического сырья. По словам представителей Еврокомиссии, объект в Нарве - часть плана по локализации 40 % производства чистых технологий внутри ЕС к 2030 году.