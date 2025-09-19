В Эстонии построят крупнейший завод по редкоземельным металлам

Крупнейший завод по редкоземельным металлам построят в Эстонии всего в нескольких километрах от российской границы.

В приграничной зоне - Нарве - завод будет перерабатывать сырье из Австралии и поставлять магниты в Германию, Францию и США. Эти компоненты критически важны для производства электромобилей, ветряных турбин, радаров и систем наведения ракет.