В Эстонии стартовали международные военные учения "Молния"

Учения "Молния" с участием военнослужащих из стран НАТО начинаются в Эстонии. Они продлятся в течение двух недель.

В маневрах примут участие свыше 3 тыс. местных солдат, а также из США, Великобритании, Франции, Канады и Латвии. Военные отработают десантные операции, а также стрельбы на полигонах.

Ареной для учений станет вся страна. Ожидается перемещение техники по автомагистралям. Маневры призваны показать готовность союзников НАТО к обороне Прибалтики.