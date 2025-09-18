3.65 BYN
В Эстонии стартовали международные военные учения "Молния"
Учения "Молния" с участием военнослужащих из стран НАТО начинаются в Эстонии. Они продлятся в течение двух недель.
В маневрах примут участие свыше 3 тыс. местных солдат, а также из США, Великобритании, Франции, Канады и Латвии. Военные отработают десантные операции, а также стрельбы на полигонах.
Ареной для учений станет вся страна. Ожидается перемещение техники по автомагистралям. Маневры призваны показать готовность союзников НАТО к обороне Прибалтики.
Тем временем в Литве в связи с опасениями по поводу якобы угроз со стороны России проходят круглосуточные учения военнослужащих альянса. Об этом сообщает TVP World. В маневрах многонациональной боевой группы НАТО задействованы под 4 тыс. солдат из 8 стран. Руководит учениями Германия. Как сообщает издание, цель данных маневров - демонстрация готовности к сдерживанию "потенциальных угроз со стороны Беларуси и российского Калининграда".