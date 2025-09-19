В Эстонии военные проводят внеплановые учения на случай нарушения воздушной границы

Внеплановые учения начали силы обороны Эстонии. Поводом послужила история с налетом дронов на территорию Польши.



Эстонская армия отрабатывает действия на случай нарушения воздушной границы. На востоке балтийской республики временно будут ограничены полеты, а подразделения противовоздушной обороны будут приведены в повышенную боевую готовность.



При этом в командовании сил обороны Эстонии заявили, что на данный момент угроз для страны нет.