3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
В Эстонии военные проводят внеплановые учения на случай нарушения воздушной границы
Автор:Редакция news.by
Внеплановые учения начали силы обороны Эстонии. Поводом послужила история с налетом дронов на территорию Польши.
Эстонская армия отрабатывает действия на случай нарушения воздушной границы. На востоке балтийской республики временно будут ограничены полеты, а подразделения противовоздушной обороны будут приведены в повышенную боевую готовность.
При этом в командовании сил обороны Эстонии заявили, что на данный момент угроз для страны нет.