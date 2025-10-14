3.69 BYN
Лукашенко: Я поддерживаю шаги Президента США по наведению порядка на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает шаги американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания в Минске, информирует БЕЛТА.
"Я абсолютно поддерживаю эти шаги Президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства. Может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа. И наконец-то люди получат возможность там нормально жить", - сказал белорусский лидер.
Фото: РИА Новости