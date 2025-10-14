Лукашенко: Я поддерживаю шаги Президента США по наведению порядка на Ближнем Востоке

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает шаги американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания в Минске, информирует БЕЛТА .

"Я абсолютно поддерживаю эти шаги Президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке. Шаг решительный, хороший, который, возможно, приведет к созданию государства. Может быть, единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа. И наконец-то люди получат возможность там нормально жить", - сказал белорусский лидер.